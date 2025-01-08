Bursa’da düzenlenen ve gelenlerin bilet yerine kitap getirerek girdiği konserde toplanan kitaplar, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesine bağışlandı.BURSA (İGFA) -Türkiye’nin farklı illerinde düzenlediği sosyal farkındalık projeleriyle öne çıkan Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu, düzenlediği konserlere gelen seyircilerden bilet yerine kitap almalarını istiyor.

Vatandaşlar da konserlere bilet yerine kitaplarıyla geliyor. Konserlerde toplanan kitaplar ise ihtiyacı olan kişilere ve kütüphanelere bağışlanıyor.

Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu’nun Bursa Mimarlar Odası ve Elif Kadın Sanat Dayanışma Derneğiyle 29 Aralık’ta Bursa BAOB Sahnede düzenlediği Anadolu’nun Renkleri Türk Müziği Konseri’ni dinlemeye giden seyirciler de konsere bilet yerine kitaplarıyla geldi. Konserden toplanan yüzlerce kitap ise Osmangazi Belediyesi tarafından hizmete açılan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesine bağışlandı. Konserde toplanan kitaplar, kütüphanenin raflarındaki yerini alarak kitapseverlerin hizmetine sunuldu.

BİLET YERİNE KİTAP

Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu Yöneticisi Elif Hanoğlu, projenin 4 yıl önce okunması tamamlanmış kitapları evlerden toplarken ortaya çıktığını ifade etti. Hanoğlu, “O günden itibaren Bir Kitap Biletin Olsun diyerek okuması tamamlanmış kitapları, konserler aracılığıyla halktan topluyor ve ihtiyacı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin yanı sıra farklı şehirlerdeki kütüphaneler ile paylaşıyoruz. Geçtiğimiz 29 Aralık’ta BAOB Sahnesinde Bursa Mimarlar Odası ve Elif Kadın Sanat Dayanışma Derneği işbirliğinde Anadolu’nun Renkleri Türk Müziği Konseri düzenledik. İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesine bağışladığımız kitapların tümü konsere gelen izleyicilerimizin kitaplardır” dedi.

Bursa Mimarlar Odası olarak bu güzel projeye ortak olduklarını belirten Bursa Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu ise, “Büyük bir kalabalıkla gerçekleşen Anadolu’nun Renkleri Türk Müziği Konserini kitaplara dönüştürmüş olduk. Her şeyden önce çocuklara bu kadar faydalı bir organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Bir Kitap Biletin Olsun projesine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını aktaran Elif Kadın Sanat Dayanışma Derneği Başkanı Elif Kamacı Efe de, “Bir Kitap Biletin Olsun Topluluğu’nun gerçekleştirdiği kampanyada onların en yakın paydaşlarıyız. Bir kitap biletin olsun ailesi sadece Bursa’da değil Türkiye genelinde ciddi kütüphaneler kurdu. Bugünde Osmangazi Belediyesi tarafından kente kazandırılan İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi’ne paydaş olmaktan mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.