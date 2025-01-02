Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Regaib Kandili ve üç ayların başlangıcı dolayısıyla Halk Lokantası’nda vatandaşlara kandil simidi dağıttı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Regaip Kandili’nde gönüllere dokundu.

Halk Lokantası’na gelen vatandaşlara kandil simidi ikramında bulunan Başkan Aydın, tüm İslam aleminin Regaip Kandili’ni kutlayarak, “Bu mübarek gecenin ilçemize, kentimize, ülkemize ve İslam alemine sağlık, barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum. Regaip Kandilimiz mübarek olsun” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar da Başkan Aydın’a teşekkür ederek, memnuniyetlerini dile getirdiler.

