Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla yerel belediye tarafından Kahramanlık Türküleri konseri düzenlendi. Kahramanlık türküleri ve ağıtlarının seslendirildiği programa katılan Osmangazililer, duygu dolu anlar yaşadı.BURSA (İGFA) - 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü, Osmangazi’de şanlı zafere yakışan özel bir etkinlikle kutlandı.

Büyük zaferin yıl dönümünde Osmangazi’de kahramanlık türküleri yankılandı. Osmangazi Gösteri Merkezi’nde sahneye çıkan Osmangazi Belediyesi Türk Halk Müziği Topluluğu, seslendirdikleri kahramanlık türküleri ve ağıtlar ile sanatseverlere tadına doyulmaz bir müzik yolculuğu sundu.

Şef Çetin Erdem Usanmaz önderliğinde gerçekleşen Kahramanlık Türküleri konserine, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, davetliler ve çok sayıda Osmangazili katıldı. Konserde birbirinden özel kahramanlık türkülerini seslendiren koro üyeleri, dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Konserde söylenen türkülere ve ağıtlara eşlik eden izleyiciler, zaman zaman duygulandı.

Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, yaşattıkları unutulmaz gece için koro üyelerini kutlayarak, koro adına Şef Çetin Erdem Usanmaz’a çiçek takdim etti.