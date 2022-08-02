Bursa'nın Osmangazi ilçesinde görüntü kirliliğini azaltmak ve sanatı sokakla buluşturmak adına yürütülen proje kapsamında, Çekirge Mahallesi’nin caddeleri, sokakları, trafo ve boş duvarları ressamlara tuval oluyor.BURSA (İGFA) - Son dönemde hayata geçirdiği Osmangazi Atletizm Salonu, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, BAREM ve yapımı devam eden Osmangazi Meydanı gibi dev projeler ile kente değer katan Osmangazi Belediyesi, ilçe sokaklarını sanatla buluşturarak Osmangazi’yi açık hava sergisine dönüştürmeye devam ediyor.

Kent estetiği konusunda önemli çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi tarafından yaklaşık 4 yıl önce hayata geçirilen proje kapsamında ilçenin pek çok farklı mahallesindeki istinat duvarları, trafo ve binaların dış cepheleri ile zeminler, projeye destek veren ressamlar için adeta bir tuval oldu. Şehreküstü, Nalbantoğlu, Kemerçeşme ve Hocaalizade Mahallelerinin ardından Çekirge Mahallesi’nin sokakları ve duvarları da sanatla güzelleşti.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yapılan çalışmanın vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topladığını ifade ederek, proje kapsamında, sokak zeminlerine, duvarlara ve trafolara, birçok obje ve sanatsal resmin yanı sıra Bursa için değer taşıyan Osman Gazi, Ahmet Vefik Paşa ve Müzeyyen Senar gibi önemli kişilerin de portrelerini çizdiklerini belirtti.

"Şu anki çalışmalarımız, Çekirge Mahallemizde devam ediyor" diyen Başkan Dündar, "Çekirge 1. Murad Hüdavendigar Ortaokulu’nun duvarlarına, Bursa’mızın tarihi simgelerinden olan Ulucami, Irgandı Köprüsü, Yeşil Türbe ile çeşitli hayvan figürleri resmedildi. Yine Çekirge Dikkaldırım Caddesi üzerindeki istinat duvarına da Tarihi Kapalı Çarşı’daki işyerlerini ve esnafımızı anlatan bir resim çizildi. Sanatı sokaklara taşıdığımız bu çalışmalarımız, vatandaşlarımızdan da büyük beğeni topluyor. Duvarlardaki resimleri gören pek çok insan, durup inceliyor, fotoğraflarını çekiyor. Hava şartları nedeniyle yılda birkaç ay çalışabildiğimiz projemizi, planlı bir şekilde sürdürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.