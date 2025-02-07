Bursa'nın Osmangazi ilçesinde mahalle mahalle gezerek vatandaşlarla buluşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Yeni Karaman Mahallesi’nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Her hafta Cuma günleri bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaş ve esnafla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaret sırasında vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek en kısa sürede çözüme kavuşturulacağının sözünü veriyor.

Yeni Karaman meydanında mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Aydın, burada vatandaşlarla sohbet etti. Aydın, Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan’ı makamında ziyaret ederek yapılması gereken hizmetlerle alakalı bilgi aldı. Ziyaret sırasında mahalle sakinleri Başkan Aydın’a büyük ilgi göstererek mahallelerine bu zamana kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Her hafta bir mahalleyi ziyaret ederek vatandaşlarla buluşmaya devam ettiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Mahallelerimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Ziyaret sırasında vatandaşlarımızın istek ve taleplerini dinleyerek not alıyoruz. Vatandaşlarımızın taleplerini en kısa sürede yerine getirmek için çalışmalarımıza başlıyoruz. Bizim işimiz vatandaşa hizmet etmek. Onlar mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Aydın’ın kendilerine her zaman destek olduğunu ifade eden Yeni Karaman Mahalle Muhtarı Seyfi Yurtaçan da, “Başkanımız her zaman olduğu gibi bugünde mahallemizi ziyaret ederek bizlerle birlikte oldu. Mahallemizin sorunlarıyla yakından ilgileniyor ve anında çözüm buluyor. Vermiş olduğu hizmetlerden çok memnunuz, kendisine çok teşekkür ederiz” diye konuştu.