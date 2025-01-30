Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla daha fazla bir araya gelebilmek adına mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aydın, güne Atıcılar Mahallesi’ni ziyaret ederek başladı.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yaptığı mahalle ziyaretleri ile halkın istek ve şikayetlerini yerinde dinleyerek, sıkıntıları çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

Son olarak Atıcılar Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Aydın, esnaf ve vatandaşların keyif dolu muhabbetine ortak oldu. Mahalle sakinleri ile buluşan Başkan Aydın, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Tüm mahallelere en iyi hizmeti götürmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Aydın, daha güzel günler ve hizmetler için hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Esnafa bereketli kazançlar, mahalle sakinlerine ise güzel günler dileyen Başkan Aydın, Atıcılar Mahallesi’nde bulunmanın mutluluğunu paylaştı. Başkan Aydın, gösterdiği özverili çalışmadan dolayı Atıcılar Mahallesi Muhtarı Yücel Uslu’ya da teşekkürlerini sundu. Ziyaretten memnuniyet duyan esnaf ve vatandaşlar taleplerini ileterek teşekkürlerini dile getirdi.