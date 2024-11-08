AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı’nın 8. Olağan Kongresi sonrasında göreve gelen İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, çalışmalarına hızlı bir başlangıç yaptı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seçimli genel kurulda iş başına gelen AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, ilk ziyaretini vatan uğruna canlarını feda eden kahramanların emanetleri olan şehit ailelerine gerçekleştirdi.

Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Kurtuluş, “Şehit aileleri bizim için çok kıymetlidir. Vatanı ve milleti için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehitlerimizin emaneti olan anneleri ve babaları bizim için çok değerli. Allah onları başımızdan eksik etmesin” dedi.

Kurtuluş, şehit ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirterek vefa duygusunun önemine dikkat çekti.