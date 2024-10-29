Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası’nda kazananlar belli oldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Osmangazi ilçesine Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde 6-7-8 yaş çocuklar için düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Tenis Turnuvası, 3 gün süren mücadelelerin ardından sona erdi.

15 kulüpten 139 sporcunun katıldığı turnuva, kızlar ve erkeklerde beyaz ile kırmızı olmak üzere iki gurup olarak yapıldı. Tek maç ve üç set üzerinden yapılan eleme karşılaşmaları sonunda finale yükselen geleceğin şampiyon raketleri, büyükleri aratmayacak bir performans ortaya koydu.

Kıran kırana geçen final karşılaşmaları sonunda beyaz erkekler gurubunda birinci Topraz Şişman, ikinci Yağız Kader, üçüncü Kayra Karabuz, dördüncü ise Poyraz Han, oldu. Beyaz kızlar gurubunda ise Zeynep Ahsen Şener birinci, Deren Aksu ikinci, Almila Özbaykal üçüncü, Deniz Özoğul ise dördüncü oldu. Kırmızı erkeklerde birinciliği Aras Acer elde ederken, ikinci Ali İlhan, üçüncü Mehmet Yılmaz, dördüncü ise Umut Yıldız, oldu. Kırmızı kızlarda ise Defne Baytekin birinci, İkra Su Şaşmaz ikinci, İpek Tosun üçüncü, Nisa Ceylan ise dördüncü oldu.

Dereceye giren sporcular düzenlenen tören ile birlikte ödüllerini Osmangazi Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Tenis İl Temsilcisi Göksel Yenigün ve Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ersel Nallar’ın elinden aldı.

Düzenlenen ödül törenine katılan sporcular ve aileleri, büyük mutluluk ve heyecan yaşadı.