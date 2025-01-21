Bursa'da Osmangazi Belediyesi, ilçenin sağlıklı ve planlı yapılaşması adına tehlike arz eden ve sosyal riskler oluşturan metruk binaları yıkmaya devam ediyor. 2024 yılında toplam 100 metruk binanın yıkımı gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - Özellikle uyuşturucu madde kullanıcılarının mesken edinmeleri sebebiyle mahalle sakinlerinin şikayetine sebep olan metruk binaların yıkılması için hummalı bir çalışma yürüten Osmangazi Belediyesi, 2024 yılında toplam 100 metruk binayı yıktı.

Ayrıca mülk sahipleri tarafından tadilatı yapılan 22 metruk binanın da metrukluğu giderildi.

Osmangazi Belediyesi, madde bağımlılarının meskeni haline gelen, doğurduğu sosyal risklerin yanı sıra görüntü kirliliği ve haşere oluşumuna da neden olan metruk binaların yıkımını 2025 yılında da sürdürüyor. İlçe sınırları içinde mahalle sakinlerinin can ve mal güvenliklerini tehlikeye düşüren yapılar, Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından tespit ediliyor ve yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından işleme alınıyor. Belediye ekipleri, son olarak Çiftehavuzlar Mahallesi’nde yer alan metruk binayı iş makinesi ile yıktı.

Güvenlik tedbirleri altında yapılan yıkım, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Vatandaşlar, metruk binanın yıkılmasıyla hem çirkin görüntünün ortadan kalktığını hem de mahallelerinin daha güvenli hale geldiğini söyledi.