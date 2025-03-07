Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi’nin kardeş şehirlerinden olan Yunanistan’ın İskeçe kentinde düzenlenen iftar programına katıldı. Binlerce kişinin katılımıyla Ramazan’ın bereketinin en güzel şekilde hissedildiği iftar yemeğinde, birlik ve beraberlik mesajları verildi.BURSA (İGFA) - Ramazan ayının manevi iklimine uygun, birlik ve kardeşlik ruhunun en güzel şekilde yaşatıldığı İskeçe’deki iftar programında yüzlerce kişi aynı sofrada buluştu. Yunanistan’ın Türk ve Müslüman nüfusunun yoğunlukta olduğu İskeçe’de düzenlenen programlarda birlik ve beraberlik mesajları verilirken duygulu anlar da yaşandı. İftar yemeğine Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Gümilcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, İskece Müftüsü Mustafa Trampa, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcıları ve Meclis Üyeleri ile Gümülcine, Dedeağaç ve İskeçe’den gelen soydaşlar katıldı. Cami avlusunda gerçekleştirilen iftar yemeğinde, akşam ezanının okunmasının ardından hep birlikte dua edilerek oruç açıldı.

“Gönlümüz her zaman sizlerle beraber”

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, iftarın ardından yaptığı konuşmada, “İskeçe ve tüm Batı Trakya’da yaşayan hemşehrilerimize Bursa’dan selamlar ve dualar getirdik. Gönlümüz, kalbimiz her zaman sizlerle beraber. Böylesi kalabalık bir sofrada sizlerle birlikte iftar yapma şansına sahip olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah yenilerine erdirsin. Rabbim bizleri ilk olarak Kadir Gecesi’ne daha sonra da Ramazan Bayramı’na erdirsin inşallah. Allah tuttuğumuz oruçları ve ettiğimiz duaları kabul eylesin” dedi.

“Bugün burada birlik ve beraberlik görüyorum”

Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal ise “Ben bu iftar yemeğinde birlik ve beraberlik görüyorum. Dayanışma görüyorum. Kardeşlik bağlarımızın en güzel şekilde yaşatıldığını görüyorum. Bugüne katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bütün bu kalabalığın içerisinde çocuk seslerini duymaktan dolayı da ayrıca çok mutlu oldum. Bugün aramızda olduğu için Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a da teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İskece Müftüsü Mustafa Trampa da yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Peygamber efendimiz bir hadisinde, “Bir kimse, bu ayda bir oruçluya iftar verirse günahları af olur. O oruçlunun sevabı kadar ona sevap verilir” buyurmuştur. Bu akşam mukaddes gök kubbenin altında bizlerin bir araya gelmesine vesile olan herkese Rabbim sağlık ve sıhhat versin, işlerinde başarılı olmayı ihsan eyledin” dedi.