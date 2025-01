Bursa'da Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, gönüllü personeli, özel eğitimli köpekleri, modern cihaz ve ekipmanlarıyla depremden yangına, selden fırtınaya kadar yaşanabilecek her türlü afete müdahale için her an hazır bekliyor.BURSA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili kapsayan depremin ardından yürüttükleri kurtarma çalışmalarındaki başarılarıyla adını duyuran Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, Türkiye’nin herhangi bir noktasında meydana gelebilecek herhangi bir afete hızlı ve bilinçli müdahale edebilmek adına hem eğitimlerini sürdürüyor hem de olası bir afet durumunda neler yapılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendiriyor.

Osmangazi Belediyesi Merkez Bina önüne tatbikat gerçekleştiren Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, belediyeye gelen vatandaşlara da deprem öncesi alınacak tedbirler, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, risk oluşturabilecek eşyaların sabitlenmesi, ilk 72 saatin önemi ve deprem sırasında uygulanması gerekenler konularında bilgiler verdi.

Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi envanterinde olağanüstü durumlara müdahale etmek için jeneratörden, şişme çadırlara, hidrolik kesme aletlerinden canlı arama cihazlarına, botlardan helikopter sedyelerine, kırıcı ve delicilerden aydınlatma ekipmanlarına kadar son teknoloji arama kurtarma malzemesi yer alıyor.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin her türlü afette canla başla çalışarak kahramanlık hikayeleri yazdığını ifade etti. Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin olası bir afet durumunda çok hızlı müdahale edebilecek bir yapı olduğunu kaydeden Başkan Aydın, “Bursa, deprem bölgesinde yer alan büyük bir metropol. Her türlü afetin yaşanabileceği bir kent. Dolayısıyla her zaman hazırlıklı olmamız gerekiyor. Ekiplerimiz, başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve diğer kadrolarımız bu konuda oldukça öndeler. Arama kurtarma köpekleri, insansız hava araçları, uydu telefonları ve diğer modern aletler, acil durumlarda hayati öneme sahip. Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi’nin her bireyine ayrı teşekkür ediyorum. Allah bizleri herhangi bir afet ile karşılaşmaktan korusun. Ancak afet riski gerçeği de var. Bursa ve İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi, depremlere açık bir bölge. O yüzden biz de çalışmalarımıza bu gerçeğin farkında olarak devam ediyoruz. Olası bir afet anında hazırlıklı olmak istiyoruz” dedi.