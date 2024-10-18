Bursa'da Osmangazi Belediyesi düzenlemiş olduğu ‘istihdam buluşmaları’ ile iş arayan vatandaşlarla işverenleri bir araya getiriyor.BURSA (İGFA) - İş arayan yurttaşlar ile personel arayan firmaları buluşturan istihdam buluşmalarının bir yenisi gerçekleşti.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın Altıparmak’taki hizmet binasında gerçekleşen istihdam buluşmasına 100kişi başvuru yaptı.

Osmangazi Belediyesi, BTSO ve İŞKUR, yıl boyunca yaptığı ortak çalışmayla, personel arayan firmalarla iş arayan yurttaşları bir araya getirerek istihdama büyük katkı sağlıyor. AK Pres firmasının 50 yeni personel ihtiyacı doğrultusunda gerçekleştirilen istihdam buluşmasına 100 kişi başvuru yaptı. Gün boyu süren işveren ile iş arayan vatandaşlar arasında gerçekleşen görüşmeler sonucunda 50 kişi iş sahibi oldu.

Düzenlenen istihdam buluşmalarıyla iş sahibi olan yurttaşlar, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür etti.