Bursa'da Osmangazi Belediyesi, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ve 11 ilimizi sarsan deprem felaketinin 2’inci yıl dönümünde anma programı düzenledi.BURSA (İGFA) - Büyük felaketin meydana geldiği saat 04.17’de Osmangazi Meydanı’nda düzenlenen programda, depremde hayatını kaybeden yurttaşlar anıldı.

Osmangazi Belediyesi, Osmangazi Kent Konseyi, Bursa İl Dernekleri Federasyonu’nun birlikte düzenlediği anma programına; Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’ın yanı sıra CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz, Bursa İl Dernekleri Federasyonu Başkanı Ramazan Alp, depremden etkilenen 11 ilin dernek temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Deprem felaketinde kurtarma çalışmalarına katılan Osmangazi Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama kurtarma ekipleri ile ANDA Arama Kurtarma Derneği ekipleri de Osmangazi Meydanı’ndaki programda hazır bulundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, tam 2 yıl önce bugün 53 bin yurttaşın sonsuzluğa uğurlandığını hatırlatarak, “6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. 6 Şubat 2023 tarihindeki o 65 saniye, aslında söylenecek sözlerin ve her şeyin bittiği anlardı.” ifadelerini kullandı.

AYDIN: “BU GERÇEK BİZE ÇOK YAKIN, HAZIRLIKLI OLMALIYIZ”

Yaşanan en ufak depremin bile bize kendimize gelmeyi, önlem almayı, deprem ve diğer felaketlerin her an, her saniye olabileceği gerçeğini hatırlattığını söyleyen Başkan Aydın, “Bizler yerel yöneticiler ve yurttaşlar olarak, Bursa’nın da bir deprem bölgesi olduğunu hiçbir zaman unutmadan, 1855 depreminin de küçük kıyamet olarak Bursa’yı yerle bir ettiği gerçeğini de aklımızdan çıkarmadan hızlı bir şekilde önlemleri alıp, olası bir depreme karşı hazır olmak zorundayız. Bu konuda bizim de ciddi çalışmalarımız var. Ülkemizi yönetenlerin ve halkımızın da bu konuda maksimum duyarlılığı göstermesi gerekiyor. Çünkü bu gerçek bize çok yakın.” dedi.

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş da ülkemizin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olan 6 Şubat depreminin üzerinden acı ve sıkıntılarla dolu 2 yıl geçtiğini belirterek "Bu felaketi unutmadık, unutmayacağız. Depremde hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum” dedi. Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Fatma Çil Yılmaz da, bu anma töreninin yalnızca bir hatırlama değil aynı zamanda bir farkındalık çağrısı olduğuna vurgu yaptı. Çil, güvenli yaşam alanları oluşturmak, dayanıklı şehirler inşa etmek için ortak akılla hareket etmeye devam edeceklerini söyledi.

Depremin etkilediği 11 ilin dernek başkanları adına konuşma yapan BİLDEF Başkanı Ramazan Alp ise, bu afetin arkasında acılar ve dramlar bıraktığını ifade ederek, “Dayanışma ile bu acılar, hafifletildi. Deprem zamanı bizi arayan hiç tanımadığımız insanlar oldu. Oradan gelip Bursa’ya yerleşenlere evini açan çok dostlarımız oldu. Hem Bursalı hemşerilerime hem de bu dayanışmada ülkemizin bu duruşuna teşekkür etmek istiyorum. Bizim birliğimiz için illa ki bir afet olması gerekmiyor. Hep birlik olmalıyız” diye konuştu.