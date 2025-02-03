Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, ormanların sağlıklı gelişimlerini takip etmek için bakım damgaları denetimlerini sürdürüyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, ormanların sağlıklı gelişimlerini sağlayarak geleceğe güvenle taşımak hedefiyle yapılan bakım damgaları, kontrol edildi. 2025 yılı çalışma programı çerçevesinde bakıma konu edilen ormanlarda, işletme şefleri tarafından yapılan damga uygulamaları, Bölge Müdür Yardımcıları Tuncay Can ve Ali Uzuncan koordinasyonunda Şube Müdürleri Cengiz Eltan, Bora Turan ve Mühendislerden oluşan teknik heyetler tarafından sahada titizlikle denetlendi. Yapılan damgaların 2025 yılı iş planı ile uyumlu ve damga tekniğine uygun olduğu tespit edildi.