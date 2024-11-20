Bursa'da Orhangazi Belediyesi, sokak hayvanlarının sorunlarına çözüm getirmek amacıyla TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) ve Cargill iş birliğinde Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi kuruyor. Temeli atılan merkez 2025 yılının ilk yarısında hayata geçecek.BURSA (İGFA) - Orhangazi Belediyesi’nin sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının çözümüne yönelik kuracağı Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, TİDER (Temel İhtiyaç Derneği) ve Cargill iş birliğiyle hayata geçiyor.

Kritik bir toplumsal ihtiyaca cevap verecek olan Orhangazi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, hayvan bakımında en başarılı uygulamaları teşvik edecek, insani programlar aracılığıyla sokak hayvanlarının sayısını azaltacak ve kamuoyunu bilinçlendirecek. Tesis, sokak hayvanlarının şefkat ve özenle beslendiği, tedavi edildiği ve sahiplendirildiği toplumsal bir merkez işlevi görecek.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi’nde 36 bin 66 metrekarelik alanda kurulacak olan yeni merkezde hayvanların korunması, yaşatılması ve rehabilitasyon süreçleri uluslararası standartlarda yönetilecek. Merkezde geçici barınma alanları, kediler ve köpekler için kısırlaştırma sterilizasyon operasyon üniteleri, yaralı veya hasta hayvanlar için tedavi üniteleri, ecza deposu, gıda soğuk hava deposu, yönetim binası, personel tesisleri ve güvenlik birimleri yer alacak.

“Fabrikalarımızın bulunduğu toplulukları desteklemek Cargill için bir önceliktir” diyen Gıda META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’Su Murat Tarakçıoğlu, “Orhangazi'de Cargill İlkokulu, Cargill 112 Acil Durum Merkezi ve Cargill Sağlık Merkezi'nin başarıyla kurulmasının ardından, bu yeni rehabilitasyon merkeziyle sokak hayvanlarının refahına katkıda bulunacak olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım sorunlarının toplumun her kesimini ilgilendirdiğine dikkat çeken TİDER Başkanı Hande Tibuk, sokak hayvanları konusunda belediyelerin özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışma yapmalarının, sorunun çözümüne yardımcı olabileceğini söyledi.