Bursa Oltulular derneği olağan kongresinde Yener Zengin, başkanlığa seçildi.

Bursa Oltulular Derneği olağan kongresinde başkan seçilen Yener Zengin, “Mesaimi Oltulu hemşerilerim için harcayacağım. Dertleri dert edinerek her zaman birlik ve beraberlik içinde yanlarında olacağım” dedi.

Başkanlık görevini devreden Dursun Murat Sağdıç ise “Bugüne kadar büyük bir özveriyle görev yaptığım Bursa Oltulular Derneği Başkanlığı bayrağını Yener Zengin kardeşime teslim ettim. Yener Zengin’in Oltulular Derneği Başkanlık görevini layıkıyla yapacağından hiç kuşkum yok. Başkan ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diliyorum” diye konuştu.