Bursa'da Nilüferliler’in pazar yerlerinde daha temiz, sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için Nilüfer Belediyesi, Bursa Seyyar Pazarcılar Odası ve Bursa Yaymacılar Odası ile protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, pazar yerlerinin kullanımına ilişkin 2 ayrı protokole imza attı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ile Bursa Yaymacılar ve Benzerleri Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu’yla birlikte Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makamında bir araya geldi.

Protokolle aynı zamanda, temizlik işlerinde karşılaşılan güçlüklerin ortadan kaldırılmasının yanı sıra vatandaşların daha ucuz, rahat ve sağlıklı ortamda alışveriş yapması hedeflendi.

Nilüfer’de esnaf odaları ile iş birliği yapmaktan dolayı son derece memnun olduklarını dile getiren Başkan Özdemir, Nilüfer Belediyesi’nin geçmişten bugüne kadar esnafa birçok olanak sunduğunu anımsatarak, “Nilüfer halkının daha temiz ve güvenli ortamlarda alışveriş yapabilmesi için iş birliklerimiz ve yatırımlarımız devam edecek” dedi.

Bursa Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Refik Aksu ve Bursa Yaymacılar Odası Başkanı Fahrettin Tüccaroğlu da, Başkan Şadi Özdemir’e yapılan protokol dolayısıyla teşekkür etti.