Bursa Nilüfer Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerine yönelik, kamusal alandaki iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim düzenledi. Eğitimde belediyenin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında da bilgi verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, geleceğin mühendislerini iş hayatına hazırlamak amacıyla bir eğitim programı düzenledi. Program kapsamında Nilüfer Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Emine Aksoy, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği öğrencilerine, belediyenin iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları hakkında bilgiler verdi.

Eğitim programı kapsamında, öğrencilere özellikle kamusal alanlardaki elektrik tehlikeleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemler konusunda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Program sonrasında, BUÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Umut Aydemir ve BUÜ Eğitmenlerinden A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Tunay Özbudak'ın katılımıyla değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda önümüzdeki dönemde Nilüfer Belediyesi ve BUÜ arasında yapılacak iş birlikleri ele alındı. Buna göre iki kurum arasında eğitim ve iş birliği çalışmalarının gönüllülük esasına dayalı olarak devam ettirilmesi konusunda prensip kararı alındı.