Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Nilüferli muhtarlar Ankara’da önemli ziyaretlerde bulundu. Önce Anıtkabir’e giderek, Atatürk’ün manevi huzuruna çıkan heyet, ardından TBMM’yi ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin ve Nilüfer’deki muhtarlar başkentte bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da eşlik ettiği ziyaretlerin ilk durağı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Ankara’daki ebedi istirahatgahı Anıtkabir oldu. Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün manevi huzuruna çıkan heyet, burada saygı ve minnetlerini ifade ettiler. Başkan Şadi Özdemir’in Atatürk’ün mozolesine çelenk koyduğu törende, daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayan Başkan Şadi Özdemir, duygu ve düşüncelerini şu cümlelerle ifade etti:

“Bugün manevi huzurunuza, 102 yıl önce kurduğunuz Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir belediye başkanı olarak çıkmanın onurunu yaşıyorum. Halkımızın bize verdiği görev ve sorumluluğun bilinciyle huzurunuzdayım. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve partimizin kurucusu olarak demokrasi, sosyal adalet ve laiklik ilkelerine olan sarsılmaz bağlılığınız ve ileri görüşlülüğünüz bizlere ilham vermeye devam ediyor. Bu vizyonu geleceğe taşımak ve daha eşit, adil, kapsayıcı bir toplum oluşturmak tek amacımız. 1919 yılında başlattığınız Kuvâ-yi Milliye ruhunu yaşatarak; akıl ve bilimle, güzel kentimiz Nilüferimizi hep daha yukarı taşımak için hizmet edeceğime söz veriyorum. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak Türkiye'yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Nilüferliler olarak, muhtarlarımızla birlikte aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ruhunuz şad olsun.”

Manevi duyguların yoğun yaşandığını programda heyet, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü Lahdi’ni ziyaret etti.

TBMM’DE TEMASLAR

Başkan Şadi Özdemir önderliğindeki heyet, daha sonra da TBMM’yi ziyaret ederek, CHP Grup Toplantısı’na katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ağırlıklı olarak geçim sıkıntısı ve ekonomik pahalılık ile ilgili değerlendirmelerini dinleyen katılımcılar, toplantının ardından CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk’ün de katılımıyla CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i TBMM’deki makamında ziyaret etti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Bursa ile ilgili görüş alışveriş bulunan Başkan Şadi Özdemir, “Genel Başkanımızı Bursamızda bir kez daha ağırlamak istiyoruz” dedi. Başkan Şadi Özdemir, nazik misafirperverlikleri için de Genel Başkan Özel’e teşekkür etti.