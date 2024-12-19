Bursa'da Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi’nin (BUÜ) gerçekleştirdiği protokol ile Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni tıp fakültesi öğrencileri ve akademisyenler eğitim ve araştırma amaçlı kullanabilecek.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) yeni bir iş birliği protokolüne imza attı.

İmzalanan protokol sayesinde BUÜ Tıp Fakültesi öğrencileri, BUÜ Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı’nda öğrenim gören yüksek lisans, doktora öğrencileri ve öğretim üyeleri, Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ni eğitim, bilimsel araştırma ve yayın amacıyla kullanabilecek. Ayrıca tıp ve sağlık alanlarında araştırma ve eğitim etkinlikleri yapılarak toplumsal ve akademik alanda iş birliği de gerçekleşecek.

Konuyla ilgili iş birliği protokolü Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde imzalandı. Protokol törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr Funda Coşkun, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Züleyha Alper, Prof. Dr Erdal Eren, Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Etik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Civaner, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr.Ceyhun İrgil ile müze yetkilileri katıldı. Protokolü, Başkan Şadi Özdemir ve Prof. Dr. Cafer Çiftçi imzaladı.

“KURTULUŞ SAVAŞI MÜZESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, ortak akılla üretmenin önemini vurgulayarak BUÜ’nün buradaki konumuna işaret etti. BUÜ’nün akıl ve deneyiminin çok değerli olduğunu ifade eden Başkan Şadi Özdemir, iş birliklerini arttırmak istediklerini aktardı. İki kurum arasındaki iletişimin kuvvetli olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, gençlere yönelik pek çok hizmet verdiklerini belirterek burada da verecekleri katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İş birliği ile müzenin yaşayan bir mekan olacağını da aktaran Başkan Şadi Özdemir, “Güzel çalışmalar yapılacağına inanıyorum. Kurtuluş Savaşı Müzesi için çalışıyoruz. Yakın zamanda inşaat ve çevre düzeninin bitmesini planlıyoruz” dedi.

BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Bursa’nın Bizans ve Osmanlı dönemlerinden bu yana sağlık sektöründe önemli merkezlerden biri olduğunu hatırlattı. Yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiftçi, geniş çaplı araştırmaların burada yapılacağını kaydetti. Nilüfer Belediyesi ile çeşitli protokoller imzaladıklarını da anımsatan Çiftçi, böyle bir çalışmanın paydaşı olmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Funda Coşkun, Tıp Fakültesi’nin yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin burada eğitim almasını çok arzu ettiklerini belirterek, eğitime yapılan her katkının gelecek için bir umut olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk göz ve optik müzesini hizmete almak için hazırlıklarını tamamladıklarını açıklayan Dr. Ceyhun İrgil ise birkaç ay içinde burada açılış yapacaklarını sözlerine ekledi.