Bursa’da Nilüfer Belediyesi tarafından hazırlanan yılın yazarı etkinlikleri kapsamında 2025 yılının yazarı Rıfat Ilgaz oldu.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi'nin 2013 yılından bu yana sürdürdüğü “Yılın Yazarı” etkinliği bu yıl yeni bir isimle devam edecek. Bursa Nilüfer Belediyesi 2025 yılını, usta kalem Rıfat Ilgaz’a adadı. Yıl boyunca Rıfat Ilgaz’ın eserleri, çeşitli etkinliklerde konu edilerek ele alınacak. 2025 yılının yazarı düzenlenen basın toplantısında açıklandı.

Basın toplantısına Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Yılın Yazarı Danışmanı Turgay Fişekçi, torunu Anıl Ilgaz, sanatçı Altan Gördüm, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin katıldı. Koza Kütüphane’de düzenlenen toplantıda Başkan Şadi Özdemir, 2025 yılını usta kalem Rıfat Ilgaz’a adadıklarını açıkladı.

Başkan Şadi Özdemir, “Yılın Yazarı” projesinin 2013’te Sabahattin Ali ile başladığını belirterek, 2015’te Aziz Nesin, daha sonra da sırasıyla Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç, Fakir Baykurt, Gülten Akın, Sait Faik ve Tomris Uyar ile devam ettiğini dile getirdi.

2025 yılında bu yolculuğa 1940 kuşağının önde gelen şairlerinden biriyle devam edeceklerini açıklayan Başkan Şadi Özdemir, “2025 yılını, edebiyatımızın büyük yazarı, edebiyatla toplumsal mücadeleyi hayatı boyunca ayırmayan; şiirlerinin yanı sıra, romanları, öyküleri, tiyatro oyunları, sinemaya uyarlanan eserleriyle her kesimden okurun gönlünü kazanabilmiş büyük usta, Rıfat Ilgaz’a adıyoruz” dedi.

Nilüfer Belediyesi olarak yıl boyunca Rıfat Ilgaz’ı anlatacaklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Salonlarımızda, kütüphanelerimizde, okullarımızda, fabrikalarımızda her kesime anlatıp, anacağız. Söyleşiler, atölyeler ve okuma etkinlikleri ile halkımızla buluşmasına öncülük edeceğiz. İstiyoruz ki, gençlerimiz, çocuklarımız bu değerli ismi daha yakından tanısın” diye konuştu. Herkesi, yıl boyunca düzenlenecek “2025 Yılının Yazarı Rıfat Ilgaz” etkinliklerine davet Başkan Şadi Özdemir, konuşmasını yazarın “Ormanlarız Biz” şiirini okuyarak tamamladı.

Yılın Yazarı Danışmanı Turgay Fişekçi de, Nilüfer Belediyesi’nin yıllardır bütün belediyelere örnek olacak şekilde kültür belediyeciliğinin nasıl yapılacağını gösterdiğini söyledi. Rıfat Ilgaz’ın Türk edebiyatının özel isimlerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan Fişekçi, “Rıfat Ilgaz, 1961 Anayasası’na kadar takma isimlerle yazmak zorunda kalıyor. Basın dünyasından uzak tutulmaya çalışılıyor. Ancak sonra talihi yaver gidiyor ve Hababam Sınıfı’nı yazması bir anda onu ülkenin en tanınan yazarlarından birine dönüştürüyor” şeklinde konuştu.

Yazarın torunu Anıl Ilgaz ise Rıfat Ilgaz’ı toplumla buluşturduğu için Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti. Diğer belediyelerin de bu konulara özen göstermesi çağrısında bulunan Ilgaz, bu tür organizasyonlarla değerlerin gençlere hatırlatıldığını kaydetti. Dedesi Rıfat Ilgaz’ın “Elim birine değsin üşüdüyse, boşa gitmesin son sıcaklığımız” sözünü aktaran Anıl Ilgaz, “Bu vermiş olduğu son sıcaklığı hep beraber ileriye taşımakla mükellefiz. Herkes elini taşın altına koyarsa, kültürel toplumda daha hızlı bir yerlere varmış oluruz” dedi. Anıl Ilgaz, toplantıda Rıfat Ilgaz’ın kızı Yıldız Ilgaz’ın yazdığı mektubu da okudu.

Sanatçı Altan Gördüm de Rıfat Ilgaz’ın “Yaşamak bir yürek işçiliği günümüzde” sözüne işaret ederek, aradan yıllar geçse de bu sözün anlamını koruduğunu vurguladı. Rıfat Ilgaz’ın önemli yazarlardan birisi olduğunu belirten Gördüm, daha sonra yazarın “Çocuklarım” ve “Aydın Mısın?” isimli şiirlerini okudu.