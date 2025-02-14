Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Tematik Buluşmalar” söyleşisinde, tarihçi-yazar Ceren Sungur, Şamanizm’in modern tıp üzerindeki etkilerini ve tarihsel önemini anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin düzenlediği “Tematik Buluşmalar: Kütüphanede Sosyal Bilimler ve Disiplinlerarası Söyleşiler” programının bu ayki konuğu, “Şamanizm, Cadılık ve Şifa” kitabının yazarı Ceren Sungur oldu. Koza Kütüphane’de gerçekleştirilen ve yoğun ilgi gören söyleşide Sungur, Şamanizm’in tarihi, modern tıp ile ilişkisi ve günümüzdeki yansımalarını anlattı.

Şamanların, tarihin ilk şifacıları olduğunu vurgulayan Sungur, bu geleneğin birçok kültürü etkilediğini belirtti. Türklerin, İslam öncesi kültürünün anlaşılması için Sibirya’dan Balkanlar’a uzanan geniş coğrafyanın tarihinin iyi bilinmesi gerektiğini belirten Sungur, Türkiye’de bu alanda yapılan akademik çalışmaların yetersizliğine dikkat çekti.

Şaman kültürünü ilk olarak Avrupalılar’ın keşfettiğini söyleyen Ceren Sungur, “Avrupalılar başlangıçta Şamanlar’ı anlayamadı ve onları cadı olarak gördü. Ancak araştırmalar ilerledikçe, antropoloji ve psikoloji gibi bilimlerin kökeninde Şamanlığın yattığını keşfettiler. Şamanlar, psikolojik süreçleri kullanarak insanları iyileştiriyordu. Günümüzde Avrupalılar bu tedavi yöntemlerini derinlemesine araştırıyor, çünkü Şamanizm’den öğrenilecek daha çok şey var” dedi.

Şamanlığın doğa dostu ve ekolojik yaklaşımına da değinen Sungur, bu anlayışın sadece insanları değil, dünyayı da iyileştirebilecek bir bakış açısına sahip olduğunu vurguladı. Anadolu kültüründe de var olan atıksız ve sürdürülebilir toplum anlayışının önemine dikkat çeken yazar, “İçinden geldiğimiz kültürün değerini bilmeliyiz” diye konuştu.

Ceren Sungur, söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını yanıtlayarak, okurları için kitaplarını da imzaladı.