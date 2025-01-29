Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, genç sporcular ve antrenörlere yönelik düzenlediği “Sporcu Sağlığı” söyleşisinde spor yaralanmaları ve sakatlanmaları ile ilk yardım yöntemleri ve sporcu beslenmesi ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, sporun kenti olma yolunda önemli çalışmalara imza atıyor. Bu kapsamda genç sporcular, antrenörler ve amatör kulüpleri bilgilendirmek amacıyla “Sporcu sağlığı” söyleşisi düzenlendi. Nilüfer Nikah Evi’ndeki söyleşi Romatem Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastaneleri iş birliği ile gerçekleştirildi.

Programın açılışında konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, her zaman sporun, sporcunun ve gençlerin yanında olduklarını söyledi. Bu çerçevede sporcuların sağlık konusunda daha bilinçli olmaları adına etkinliği düzenlediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, “Erken teşhis ve doğru müdahale sporcu sağlığı için çok önemli. En ufak bir şey dahi olsa zamanında müdahale etmek gerekiyor” diye konuştu.

“İYİ BESLENMEK TAKVİYEDEN DAHA ETKİLİ”

Söyleşide konuşan uzmanlar, spor yaralanmaları ve sakatlanmaları ile ilk yardım yöntemleri ve sporcu beslenmesi konularında bilgi paylaşımında bulunarak, önerilerini sıraladılar. Spor Hekimi Doç. Dr. Melda Pelin Yargıç Çelen konuşmasında, sporcuların genel sağlıklı yaşam kıstaslarını çok disiplinli bir şekilde uygulaması gerektiğini söyledi. Sporcu yaşantısının sadece antrenmanı kapsamadığını vurgulayan Çelen, “İyi beslenmek, iyi uyumak ve bilinçli olmak, kullanılacak pek çok takviye üründen daha etkili oluyor. Bir de yaralanmaları ihmal etmeden erken gelinirse, daha hızlı bir fayda sağlamış oluyoruz. Bize gelip 3 yıldır bu şikayetim var dendiğinde bunu iyileştirmek daha zor oluyor” dedi.

Diyetisyen Tuğba Küçük ise sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmek gerektiğinin altını çizerek, sporculara öğünleri için önerilerde bulundu.

Fizyoterapist Emre Yalnızoğlu da ilk yardım anında neler yapılabileceğini sporcularla paylaştı. Yalnızoğlu, sporcuların ısınma ve soğuma periyotlarına çok dikkat etmeleri gerektiğinin de altını çizdi.