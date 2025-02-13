Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, ONKODAY iş birliği ile düzenlediği söyleşide; kanserde erken teşhis ve hastalığa karşı farkındalığın önemine dikkat çekildi. Uzmanların kansere yol açan etkenler ve tedavi yöntemlerini anlattığı seminerde, kanseri yenen hastalar da deneyimlerini paylaştı.BURSA(İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Uludağ Onkoloji Dayanışma Derneği (ONKODAY) iş birliğiyle ve “Sağlığınız İçin Bir Adım Atın” temasıyla düzenlenen “Kanseri Konuşuyoruz” seminerinde, kanser hastalığının tıbbi ve psikolojik boyutları ele alındı.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, Sağlık Müzesi Proje Yöneticisi ve Küratörü Op. Dr. Ceyhun İrgil, Medicana Bursa Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Nilüfer Avcı, ONKODAY Başkanı Füsun Önen ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Prof. Dr. Nilüfer Avcı, onkolojide farkındalığın kritik bir rol oynadığını belirterek, erken teşhis için bireylerin öncelikle kendi bedenlerini tanımaları gerektiğini söyledi. Kanserin, dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Nilüfer Avcı, erken tanıyla bu hastalığın tedavi edilebilir olduğunu ifade etti.

Op. Dr. Ceyhun İrgil ise kanserin eskisi gibi korkutucu bir hastalık olarak görülmediğini belirterek, “Önümüzdeki 15-20 yıl içinde cerrahi müdahaleye olan ihtiyaç, giderek azalacak. En iyi cerrah, ameliyatsız çözüm üretebilen cerrahtır” dedi.

ONKODAY Başkanı Füsun Önen de yeni teşhis alan hastaların duygularını ve tedavi sonrası hissettiklerini analiz eden bir çalışma yaptıklarını belirterek, “Bu çalışmayı yapay zeka ile görselleştirdik ve yıl boyunca farklı mekanlarda sergilenecek bir eser ortaya çıktı” diye konuştu.

SAĞLIK OKURYAZARLIĞI DÜŞÜK

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin ise Türkiye’de sağlık okuryazarlığının düşük seviyede olduğuna dikkat çekerek, “Bu bilinç ne kadar artarsa, erken tanı oranı da o kadar yükselir. Nilüfer Belediyesi olarak bu konuda halkı bilinçlendirme çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Seminerde, kanseri yenen Zuhal Okan ve Seher Çarkın Elmalı kendi deneyimlerini anlatan şiirler okuyarak, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Söyleşide uzmanlar, katılımcıların sorularını da yanıtladı.