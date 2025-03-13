Bursa Nilüfer Belediyesi’nin başlattığı “Dijital Sohbetler” söyleşilerinin ilk konuğu, Girişimci ve Tekno-Fütürist Alphan Manas oldu. “Geleceğe Ne Kadar Hazırız?” başlıklı sunum gerçekleştiren Manas, teknolojik gelişmelere bağlı yaşamın nasıl şekilleneceği ile ilgili bir vizyon çizdi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, uzman isimlerin katılımıyla vatandaşların farkındalığını ve bilgisini arttırmayı amacıyla düzenlediği söyleşilere bir yenisini ekledi. Bu kapsamda ilk olarak “Dijital Sohbetler” serisinde Girişimci ve Tekno-Fütürist Alphan Manas’ı ağırladı. Nilüfer Pancar Deposu’ndaki etkinliğe; Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile konuya ilgi duyan çok sayıda vatandaş katıldı.

“Geleceğe Ne Kadar Hazırız?” başlıklı sunum yapan Alphan Manas, geçmişten günümüze teknolojik gelişmelere bağlı ekonomide ve yaşamdaki değişimlerden bahsetti. Burada dikkat edilmesi gereken konularda da uyarılarda bulunan Manas, yapay zekânın insanlığa ve Türkiye’ye önemli etkisinin olacağını belirterek, işsizlik konusunun öne çıkacağını vurguladı.

Geleceğe hazırlanmanın önemini vurgulayan Manas, kalkınma planlarının da buna göre hazırlanması gerektiğini söyledi. İnsanların kendisini geliştirmesi gerektiğini belirten Manas, birçok konuda derinlemesine bilgi sahibi olunması gerektiğinin altını çizdi.

ABD ve AB dâhil olmak üzere birçok devletin sosyal güvenlik sisteminin çökebileceğine işaret eden Manas, devletlerin yapısının da değişeceğini belirterek, yerel yönetimlerin güçleneceğini kaydetti. Yapay zekâda ki gelişim ile birlikte şeffaflığın artacağını söyleyen Manas, bu şekilde haksızlığın ve adaletsizliğin de ortadan kalkacağını ifade etti.

Siyasetin yapısının da değişeceğini anlatan Manas, önümüzdeki dönemde teknokrat başkan ve yöneticilere ihtiyacın artacağını söyledi. İnsanların yaşam şekillerinden de değişikliklere uğrayacağını ifade eden Manas, “Ev, araba ve ofis karışık bir yaşam olacak. Dijital göçebelik oluşacak. Geleceğin ulaşım şekilleri de farklılaşacak” dedi.

Sunumun ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Manas, merak edilenlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

BAŞKAN ŞADİ ÖZDEMİR: “GELECEĞE HAZIRLIK YAPIYORUZ”

“Dijital Sohbetler” başlıklı söyleşi serisini bu program ile başlattıklarını söyleyen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise belli periyotlarda, alanında uzman kişileri ağırlayacaklarını kaydederek, ilk konuk Alphan Manas’a keyifli sunumundan dolayı teşekkür etti.

Nilüfer Belediyesi’ni geleceğe hazırlamak için dijital dünyaya ayak uydurduklarını söyleyen Başkan Şadi Özdemir, Koordinasyon Müdürlüğü kurduklarını belirterek, “Bu müdürlük altında bütün verileri topluyoruz. Nilüfer Belediyesi’nin verilerini yönetecek yazılımlarla, hızlı karar verme süreçlerini elde etmeye çalışıyoruz. Büyük bir yapımız var ve bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Nilüfer Belediyesi’nin kooperatifleşme, dikey tarım ve dijital göçebe konularında çalışmalarının bulunduğunu belirten Başkan Şadi Özdemir, bu konularda iş birliği yapabileceklerinin mesajını verdi.