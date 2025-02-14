Bursa Nilüfer Belediyesi Başkanı Şadi Özdemir, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenmek isteyen çiftlere özel bir jest yaptı. Başkan Şadi Özdemir, bu özel günde evlenmek için başvuran çiftlerin nikahlarını kıyarak, yeni evlilere mutluluklar diledi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Nikahevi, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde mutluluklarını evliliğe taşımak isteyen çiftlerin, nikah törenlerine sahne oldu. Aileleri ve yakınlarıyla birlikte, bu günü anlamlandıran çiftlere Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir de nikahlarına katılarak sürpriz yaptı.

Safir ve Zümrüt Salon’da düzenlenen törenlerde, Zehra Yalçın ile Tuncay Akça, Şeyma Öztürk ile Erhan Tavlı, Gamze Özyurt ile Kemal Daşdemir, Melisa Doğan ile Mümin Yıldız, Seher Altın ile Mehmet Ali Ercan, Ayşe Can ile Engin Geyik dünya evine girdi. Çiftlerin mutlu gününe katılarak sürpriz yapan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, nikahlarını da kıydı.

“Sevgililer Günü”nde bir ömür boyu mutluluğa ‘Evet’ diyen çiftleri tebrik eden Başkan Şadi Özdemir, hoşgörü içinde sevgi ve saygıya dayalı bir evlilik diledi.

Evlilik cüzdanlarını çiftlere teslim eden Başkan Şadi Özdemir, günün anısına fincan takımı hediye etti. Ayşe Can ile Engin Geyik çiftinin nikahlarına Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız da katılarak çiftlerin mutluluğuna ortak oldu.