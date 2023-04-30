Sosyal sorumluluk projelerine destek maksatlı bugüne kadar 174 konser vermiş olan Bursa Nilüfer Kadın Korosu 175.konserini davetli olarak gideceği Kıbrıs’ta verecek.

Kıbrıs Halk Dansları ve Sanat Merkezi’nin (HAD-SAM),4-7 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlediği etkinlikler çerçevesinde, 6 Mayıs 2023 tarihinde "10.Yıl Kültür Gecesi"nde Lefkoşe Atatürk Kültür Merkezi’nde konser verecek.

Koro Şefi Dr.Aysel Gürel "175 kişiden oluşan koromuzun 175.konserini Kıbrıs’da verecek olmamızdan heyecanlıyız.Bugüne kadar Yunanistan,Bulgaristan,Makedonya,Letonya,İtalya,Hollanda ve Portekiz’de olmak üzere 7 ülkede konser verdik.Verdiğimiz konserlerle Türk Müziği ve Türk Kültürünü tanıttık.Ülkemizin kültürel müzik zenginliğini tanıtıyor olmaktan büyük gurur duyuyoruz.6 mayıs tarihinde de konser vermek üzere Kıbrıs’a davet edildik.Kıbrıs Türklerine konser verecek olmaktan çok mutluyuz.

Konserimizde Anadolumuzun farklı yörelerinden türküler seslendirirken,farklı müzik türlerinden de Kıbrıs’lılara örnekler sunacağız"dedi.

Oldukça yoğun çalışma içinde bulunduklarını ifade eden Gürel "7 Mayıs da yurda döneceğiz ve 21 Mayıs’daki konser hazırlıklarına devam edeceğiz"dedi.

Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle,deprem sonrası konserlerini iptal eden koro, 21 Mayıs 2023 tarihinde Merinos AKKM Orhangazi Salonu’nda Halka Açık Ücretsiz olarak "Tek Ses,Tek Nefes,Tek Yürek Türkiye"adı altında afet bölgesi ilan edilen 11 ilin türkülerini seslendirileceği bir konser verecek.Koronun halk dansları ekibinin de sahne alacağı konserin her zamanki konserlerinden biraz farklılık gösterdiğini ifade eden Gürel, "Tüm halkımızı ve konuk depremzedelerimizi bu konsere davet ediyoruz.Duygusal bir konser olacak.Hatta izleyenlerin gelirken yanlarında getirecekleri yardım paketlerini (oyuncak,hijyen malzemesi vs) depremzedelere ulaştırılaştıracağız.Konserimizin böyle de bir amacı olacak"dedi.

Koro, deprem sonrası, "Kızkardeşlik Dayanışması ile Hayata Yeniden"projeleri ile deprem bölgelerindeki kadınlara,diktikleri şalvar,etek,pijama,pantolon gibi giyimlerle birlikte hazırladıkları ihtiyaç malzemelerini "Kadın Paketleri" adı altında depremzede kadınlara ilk elden ulaştırmıştı.