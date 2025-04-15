Hentbol Erkekler Süper Ligi Playoff Şampiyonluk Etabı’nda DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile karşılaşan Nilüfer Belediyespor Kulübü, maçtan 30-28 galip ayrıldı. Bursa temsilcisi bu skorla zirve yarışında avantaj elde etti.BURSA (İGFA) - Bursa Hentbol Erkekler Süper Lig Vedat Pars Sezonu’nu 2’nci sırada bitiren Nilüfer Belediyespor, Hentbol Erkekler Süper Ligi Playoff Şampiyonluk Etabı 1’inci maçında DEPSAŞ Enerji ile karşılaştı.

Bursa Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanan maç çekişmeli mücadeleye sahne oldu. Karşılıklı ataklarla geçen maçı Bursa temsilcisi 30-28 kazandı. İki maçtan oluşacak karşılaşmanın ilk mücadelesinde başarı elde eden Bursa ekibi, final için önemli bir avantaj elde etti.

Nilüfer Belediyespor, finale çıkmak için serinin ikinci maçında DEPSAŞ Enerji Spor Kulübü ile karşılaşacak. Maç 16 Nisan 2025 Çarşamba saat 15.00’te Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisi’nde oynanacak.