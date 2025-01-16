Vodafone Sultanlar Ligi’nin 16’ncı haftasında deplasmanda Aydın Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşan Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, parkeden 3-1’lik galibiyetle ayrıldı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyespor Eker Kadın Voleybol Takımı, Aydın’da Mimar Sinan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibine karşı üstün bir performans sergiledi. İlk iki seti 25-15 ve 25-23 kazanan Bursa temsilcisi, üçüncü sette 25-22 mağlup olmasına rağmen, dördüncü seti 25-23 alarak sahadan 3 -1’lik skorla galip ayrılmayı başardı.

Bu galibiyet sonrası puanını 10’a yükselten Nilüfer Belediyespor Eker, ligdeki sıralamasında da 12’nci basamağa yükseldi. Ligde mücadelesini sürdüren Nilüfer Belediyespor Eker, ligin 17’nci haftasında 19 Ocak Cuma günü kendi sahasında Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı’nı ağırlayacak.