Bursa Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2024-2025 eğitim döneminin ikinci yarısında hizmete girecek. Nilüfer Belediyesi’nin 3. kreşinden 176 öğrenci yararlanacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, kreşlerine yeni yılda bir yenisini ekliyor. Burak Berk ve Çamlıca Kreşlerinden sonra İhsaniye Mahallesi’nde de yeni bir kreş açılıyor.

Nilüfer Belediyesi bünyesinde hizmet verecek olan Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi, 2024-2025 eğitim döneminin ikinci yarısında faaliyete başlayacak. İhsaniye Mahallesi'nde hizmete girecek olan yeni kreşin açılış töreni 29 Ocak’ta yapılacak.

176 ÖĞRENCİYE DAHA KREŞ İMKANI

Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde 176 öğrenci yararlanacak. Böylece Nilüfer Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerin kapasitesi, 316’ya yükselecek. Bin 450 metrekarelik alana kurulu Ferhat Bakgör Kreş ve Gündüz Bakımevi’nde, 11 dersliğin yanı sıra spor ve dans salonu, görsel sanatlar odası ile müzik odası bulunacak. İngilizce eğitim de alacak öğrenciler, çeşitli aktivitelerle sosyal ve bilişsel becerilerini geliştirebilecekler.

36-72 ay arasındaki çocuklara çağdaş ve nitelikli eğitim veren Nilüfer Belediyesi kreşleri, çocuk haklarını gözeten ve çok yönlü gelişimi destekleyen yapısıyla da örnek olmayı amaçlıyor.

Kreşlerle ilgili detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak isteyenler, Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nü “0224 240 23 50” numaralı telefondan ihtiyaç duydukları bilgiyi alabilir.