Bursa Nilüfer Belediyesi, 2017 yılından bu yana uygulamakta olduğu enerji yönetiminde uluslararası standartlara uygunluğunu, 2024 yılında da sürdürdü. AND Uluslararası Denetim ve Gözetim Hizmetleri’nin denetim sürecini tamamlayarak ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardına uygun bulundu.BURSA (İGFA) - Denetim kapsamında ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi standardı değerlendirildi. İlgili müdürlükler ve saha çalışmaları, denetçiler tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Denetim sonuçları, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş’in katılımıyla düzenlenen kapanış toplantısında açıklandı. Denetçiler, denetimler sonucunda tespitlerini paylaşırken; Nilüfer Belediyesi’nin büyük bir başarı gösterdiğini, Belediye’nin enerji yönetim sisteminde majör ve minör uygunsuzluk bulunmadığını belirtti.

Nilüfer Belediyesi’nin 2017 yılından bu yana uygulamakta olduğu ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, belediye binalarındaki enerji verimliliğini arttırmak ve enerji tasarrufunu sağlamak adına önemli bir rol oynuyor. Nilüfer Belediyesi, enerji verimliliği sağlanan yapı stokları, yenilenebilir enerji, ulaşım, tarım, biyoçeşitlilik, su yönetimi gibi birçok konuda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak için çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, bu başarının enerji yönetiminde sürdürülebilirlik hedeflerine olan katkısına vurgu yaparak, vatandaşlara daha çevre dostu hizmet sunmaya devam edeceklerinin de altını çizdi. Güleş ayrıca, belediye binalarında tüketilen enerjiyi verimli kullanmak için en etkin sistemlerden biri olan ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin 2017 yılından beri uygulanıyor olmasını Nilüfer Belediyesi’nin güçlü yönü olarak belirtti.