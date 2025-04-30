Bursa Nilüfer Belediyesi, Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Derneği iş birliğinde yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Bilim Politika Belgesi”ni hazırladı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, toplumda bilim kültürünü yaygınlaştırmak, vatandaş bilimi uygulamalarını teşvik etmek ve yerel yönetimlerin bilimsel karar alma süreçlerinde yol gösterici olması amacıyla “Bilim Politika Belgesi”ni oluşturdu. Katılımcılık anlayışı gereği Nilüfer Belediyesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğü koordinasyonunda, Nilüfer Kent Konseyi, Koordinasyon İşleri Müdürlüğü, Bilgi İşlem Müdürlüğü ile Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Derneği (BAAK) iş birliğinde yürütülen çalışmalar sonucunda oluşturulan belge, yerel yönetimler düzeyinde Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, “Bilim Politika Belgesi”ni Halk Evi Başkanlık Makamı’nda düzenlenen törenle imzaladı. Başkan Şadi Özdemir, ortak akılla birlikte yönetim ilkesini benimsediklerini söyledi. “Herkesin sesinin yansıdığı hepimiz olan bir Nilüfer amaçlıyoruz” diyen Başkan Şadi Özdemir, “O yüzden mesleki ve akademik odalar, sivil toplum kuruluşları, kent konseyi, mahalle komiteleri ile her zaman iş birliği içindeyiz. Kentimizi en iyi hale getirmenin çabası içindeyiz” diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, bilimsel düşüncenin, bilime katılımın ve ortak bilim üretmenin ışığında bir Nilüfer oluşturmayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı taahhüt ettiklerini dile getirdi.

HEYECAN VERİCİ

Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Derneği Başkanı Cem Özkan da, vatandaş bilimi üzerine bilim politikası oluşturmanın heyecan verici olduğunu söyledi. Belediyenin ilgili müdürlükleri ile bunun üzerine haftalardır çalıştıklarını dile getiren Özkan, “Halkın ilgi duyduğu bilimsel çalışmalara katılması ve bilgi üretmenin bir parçası olması çok kıymetli. Sürece katkı koyan herkese teşekkür ederim” dedi.

Nilüfer Belediyesi’nin taahhüt ettiği “Bilim Politika Belgesi”ne https://www.nilufer.bel.tr/icerik/yonetim-yaklasimimiz adresinden ulaşılabiliyor.