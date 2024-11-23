Bursa Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Polat ailesinin talebi üzerine ‘’Mehmet Polat Parkı’’ adı ile ilçeye kazandırmak istediği park talebini geri çevirmeyerek çocukların yüzünü güldürecek bir projeye imza attı.

BURSA (İGFA) - Mustafakemalpaşa Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısında sunulan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün, Belediye Meclisi tarafından ‘’Şartlı Bağış ve Parka İsim Verilmesi’’ konularındaki önerge kabul edilerek, belediyeye ait olan alanda yeni bir park inşa edildi.

İlçeye kazandırılan parkı yerinde inceleyen Başkan Erdem, parkın ilçede yeşil alanların artırılması ve vatandaşın daha kaliteli bir yaşam alanına sahip olması açısından önemli bir katkı sağladığına vurgu yaptı.

Belediyeye ait arazi üzerinde yer alan, ilçeye kazandırılan Park Atatürk Mahallesi Zambak Sokak içerisinde yer alıyor. Yeni park içerisinde çocuk oyun grupları, kamelya ve dinlenme alanları yer alıyor. İlçe halkının günlük yaşamına katkı sağlayacak bu park, özellikle aileler ve çocuklar için önemli bir sosyal alan oluşturacak.

Parkın yapılmasına vesile olan Polat ailesi ile birlikte parkı inceleyen Başkan Erdem’’ Polat Ailesinin talebi üzerine Merhum Mehmet Polat’ın ismiyle hayat bulan park ilçemize hayırlı olsun. Polat ailesine duyarlılığından dolayı teşekkür ederim. Hep birlikte böylesi güzel bir hayra vesile olduk. Çocuk sesleriyle neşe bulsun. ‘’ dedi.