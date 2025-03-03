Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, ilçedeki ilkokullarda öğrencilere yönelik "Sıfır Atık ve İklim Değişikliği’’ Eğitimini başlattı.

BURSA (İGFA) - 2024-2025 eğitim öğretim yılı bahar döneminde hayata geçirilen proje kapsamında, 3. ve 4. sınıf öğrencileri interaktif eğitimlerle çevre bilinci kazandırılması hedefleniyor.

Öğrencilerin ilgisini çekecek uygulamalarla desteklenen eğitimler, 26 farklı okulda 500’ü aşkın öğrenciye ulaşarak çevre bilincinin erken yaşta kazandırılmasını hedefliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Çevre Mühendisi verilen uygulamalı ve interaktif eğitimde öğrencilere atığın kaynağında ayrıştırılması, atık türleri, geri dönüşümün önemi, sıfır atık projesi, iklim değişikliği tanımı, iklim değişikliği ile mücadelede alınacak önlemler ve çocuklara çevre konusunda bilinçlendirme yapıldı.

Bu eğitimlerle amaç, çocukların çevre konusunda bilinçlenerek günlük yaşamlarında sürdürülebilir alışkanlıklar kazanmalarını sağlamak. Öğrencilerin öğrendiklerini sosyal çevreleriyle paylaşarak iklim değişikliği ve sıfır atık bilincini yaymaları da hedefleniyor.

Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Cahit Zarifoğlu İlkokulunda eğitimler tamamlanırken, Ormankadı, 14 Eylül, Öğretmendavut, Balilbey, Yunus Emre, Yalıntaş, Ovaazatlı, Yeşilova, Toki Fatih, Adaköy, Çeltikçi Şehit Fedai Çakır, Güllüce, Mevlana, Sincansarnıç, Taşpınar, Şehit Tuncay Çanak, Demireli, Karaoğlan, Alpağut, Devecikonağı, Tatkavaklı, Karaorman ve Karyağmaz İlkokullarında planlanan program dahilinde devam edecek.