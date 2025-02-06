Bursa'nın Mudanya ilçesinde özellikle kırsal kesimde etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşların ve sokak hayvanlarının olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcıyor. Ulaşım ekipleri yolları açık tutmak için 7/24 çalışırken, veteriner ekipleri de doğadakiler için yem desteği sağlıyor.BURSA (İGFA) - Meteorolojiden gelen uyarıların ardından başlayan kar yağışı, özellikle ilçenin yüksek kesimlerinde etkisini gösteriyor.

Mudanya Belediyesi, mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları ve başlayan kar yağışının vatandaşların yaşamını olumsuz etkilememesi için yol açma ve temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye bünyesindeki Ulaşım Müdürlüğü ekipleri, iki tuzlama aracı, iki kar küreme aracı, bir greyder ve üç kepçe ile kar temizleme ve buzlanmaya karşı çalışmalarına başladı.

7/24 esasına göre kontrollerini sürdüren ekipler, İpekyayla, Çepni, Akköy, Mirzaoba ve Kaymakoba mahalleleri başta olmak üzere ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımın aksamaması için sabahın erken saatlerinden itibaren görev yapıyor. Sokak hayvanlarını da unutmayan ekipler, kış şartlarında zorlanan doğada ve sokaklarda yaşayan hayvanlar için beslenme çalışmaları yürüttüğünü, kar yağışının başlamasıyla birlikte, belediye tesislerinde üretilen yemlerin doğaya bırakılarak hayvanların aç kalmamasının sağlandığını belirtti.