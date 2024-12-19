Bursa'nın Mudanya ilçesinde okulların hijyen ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını sürdürerek önemli destek sağlayan Mudanya Belediyesi, okul idareleri tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere de kışlık mont ve botları ulaştırdı.BURSA (İGFA) - Bursa'da Mudanya Belediyesi bünyesindeki Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Zeytin Dalı Birimi koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, okullardan gelen talepleri dikkate alındı.

31 okula çamaşır suyu, tuvalet temizleyicisi,sıvı el sabunu ve temizlik malzemesi dağıtan ekipler, ayrıca 23 okulda eğitim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere de 379 mont ve 369 çift bot yardımında bulundu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, eğitime verdikleri desteğin süreceğini belirterek, çocukların sağlığını en temel mesele olarak gördüklerini söyledi. Çocukların sağlıklı, temiz ve sıcak bir ortamda eğitim almalarını sağlamanın önemine vurgu yapan Başkan Dalgıç, "Mudanya Belediyesi olarak çocuklarımızın iyi bir eğitim alabilmesi için her türlü çabayı gösteriyoruz. Her zaman yanlarındayız" mesajını verdi.