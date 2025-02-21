Bursa'nın Mudanya ilçesinde yerel belediye iştirak şirketlerine tarımı da ekledi. Kırsalda kalkınma ve yerel üreticiyi güçlendirmek amacıyla adım atan Mudanya Tarım AŞ ile yerel kalkınma kooperatiflerinin ortaklığında Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ kuruldu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde tarımsal güç birliği için önemli adım atıldı. Mudanya Belediyesi iştiraki Mudanya Tarım AŞ ile ilçenin 8 kırsal mahallesindeki kalkınma kooperatifleri ile bir araya gelerek Mudanya İmece Gıda Tarım AŞ kuruldu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, markalaşma, yerel ürünlerin katma değerini artırma ve üreticinin refahını yükseltme hedefiyle hayata geçirilen girişime, Çepni, Çınarlı, Esence, Hasköy, Çayönü, Mürsel, Yalıçiftlik ve Yörükali Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri’nin katıldığını belirterek, Türkiye’ye örnek bir adım atıklarını ve kooperatifleri bir üst çatı altında buluşturduklarına dikkat çekti.

Mudanya’nın zeytin, incir, üzüm gibi değerli tarım ürünlerine sahip olduğunu ancak üreticinin hak ettiği kazancı sağlayamadığını ifade eden Başkan Dalgıç, ilçenin kalkınması, halkın daha mutlu ve refah içinde yaşaması için verim ve gelirin önemli olduğunu kaydetti. Oluşturulan birliktelikle güçlerini artıracaklarını belirten Dalgıç, "Kısa sürede soğuk hava deposu ve Freeze-Dry tesisini inşa edeceğiz. Ürünlerimizin tarlada kalmasının, yok fiyata satılmasının önüne geçeceğiz. Markalaşma adına önemli adımlar atacağız, yurt içi ile yurt dışına pazarlama konularında da işbirliklerimiz olacak. Destek programlarından yararlanmak, girdi maliyetlerini aşağı çekmek, iyi tarım uygulamalarıyla tarımsal üretimde verimliliği artırmak ve kaliteyi yükseltmek de hedeflerimiz arasında" diye konuştu.