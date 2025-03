Bursa Mudanya Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınların sosyal, hukuki, psikolojik ve ekonomik haklarını güçlendirmek amacıyla Kadın Eşitlik Merkezi’nin kapılarını açtı. Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından oluşturulan "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nı da imzalayan Mudanya Belediyesi, toplumsal cinsiyet eşitliğini tüm politikalarına dahil edeceğini taahhüt etti.BURSA (İGFA) - Kadınların güvenli, eşit ve özgür bir şekilde yaşayabileceği bir Mudanya hedefiyle hareket eden Bursa Mudanya Belediyesi, kadınların sosyal, psikolojik, hukuki ve güvenlik ihtiyaçlarına cevap verecek Kadın Eşitlik Merkezi’ni hayata geçirdi. Açılışın ardından Mudanya Belediyesi ile Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi arasında imzalanan “Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı”nın taahhüt edildiği açıklandı. Kadın Eşitlik Merkezi’nin açılışına CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve eşi Mine Dalgıç, meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kadın Eşitlik Merkezi’nin önemine değinerek, bu tür merkezlere ihtiyaç duyulmadığı bir dünya umut ettiklerini söyledi. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak, farkındalığı yaratacak, bilinçlendirmeyi yayacak çalışmaların önemine dikkat çeken Kayışoğlu şöyle konuştu:

“Ne kadar çok kadın erkek eşitliğini yayabilirsek, kadınları bilgilendirebilirsek, yeni nesilleri de öyle yetiştirebilirsek, kadınların yaşadığı sorunlar azalacak. O nedenle Sayın Belediye Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugün hala Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na kadınların yaptığı başvurular en önde, çünkü hala erkeklerle aynı haklara sahip değiller. Bugün her kazanılmış hakkın altıda kadınların mücadelesi var. Bu hakları daha ileri taşımak ve bizden sonraki nesillerin sorun yaşamamasını sağlamak bizim görevimiz.”

“KADINA UMUT VE CESARET VERECEK”

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe, kadın haklarını her gün savunduklarını, kadınların ekonomik, sosyal ve hukuki haklarını korumak ve geliştirmek için kalıcı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Mudanya Kadın Eşitlik Merkezi’ni açmanın bu mücadelede önemli bir kilometre taşı olduğunu vurguladı. Kartaltepe, şöyle konuştu:

“Mudanya Belediyesi olarak kadınların toplumun her alanında hak ettikleri yeri alabilmeleri için çalışmaya devam edeceğiz. Kadın erkek eşitliği sadece bir söylem değil, bir yaşam biçimi olmalıdır. Biz yaşam biçimini Mudanya'da hep birlikte inşa edeceğiz. Bu merkezin her kadına umut, cesaret ve destek olmasını diliyorum. Eşit, adil ve güçlü bir toplum için birlikte yürümeye devam edeceğiz.”

Merkezin hayata geçmesi sürecinde görev yapan Mudanya Belediyesi Meclis Üyesi Nilgün Aslanoğlu da, kadınların hala hak ve eşitlik mücadelesi verdiğini ifade ederek, “Belediye Başkanımızın önerisiyle ilk adımını attığımız Kadın Eşitlik Merkezi, şiddet gören, psikolojik, hukuki destek alması gereken kadınlara hizmet verecek. Bunun yanı sıra Mudanya'da toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla gerekli eğitim, hukuki bilgilendirme, farkındalık çalışmaları gerçekleştirecek, yerelden genele cinsiyet eşitliği, kadınların güvenle yaşayabilmeleri, yaşamın her alanında var olabilmeleri adına çalışmalarını geliştirecektir” diye konuştu.

EŞİTLİĞE İMZA ATILDI

Mudanya Belediyesi, merkezin açılışıyla birlikte Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin (CEMR) hayata geçirdiği "Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı"nı da imzalayarak kadınlar için güvenli ve eşit bir kent yaratma sözü verdi. Bu protokolle Mudanya, "Kadınlar İçin Güvenli Alan" kampanyasına da dahil oldu. Bu kapsamda belediye hizmetlerinde eşitlik esas alınacak, güvenlik ve istihdam için kadın odaklı projeler artırılacak.

Açılışın ardından MUDAŞ Konukevi’nde Bursa Barosu Avukatları Ceren İlgen Altuntaş ve Deniz Ökten’in katılımıyla “İş Hayatında Kadın Hakları ve Kadına Şiddet” konulu panel düzenlendi. Panelde 6284 sayılı yasanın önemine vurgu yapılırken, kadınların karşılaştıkları şiddet olaylarında izleyecekleri yol haritası anlatıldı.