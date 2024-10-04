Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün “Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu, Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Programı” kapsamında Mudanya'da da Rehberlik Araştırma Merkezi tarafından öğretmenlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.BURSA (İGFA - Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan “Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu, Akran Zorbalığı Önleme ve Müdahale Programı” kapsamında Mudanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından öğretmenlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.

Mudanya RAM, rehberlik normu olmayan okullarda gerçekleştirdiği eğitimlerde, öğretmenler, akran zorbalığının etkilerinden, beraberinde getirdiği durumlardan, öğrenme ortamını ve okul motivasyonunu etkileyen faktörler ile iletişimdeki zorluklardan bahsedildi. Bilgilendirme sunumunda programın paydaşlardan beklentiler ve programın planlaması konusunda da içerikler sunuldu.

Projenin tamamlanmasıyla okullarda sağlıklı ve güvenlik bir eğitim ortamının oluşturulması hedefleniyor.