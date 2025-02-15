Bursa Mudanya Belediyesi’nin yenilediği ve dört mevsim kullanıma uygun hale getirdiği kapalı yüzme havuzu törenle hizmete açıldı. Bursa’nın CHP’li belediye başkanları ve vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç: “Gençlerimiz ve çocuklarımız için spor alanlarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.Mudanya Belediyesi’nin yenilediği ve dört mevsim kullanıma uygun hale getirdiği kapalı yüzme havuzu törenle hizmete açıldı. Bursa’nın CHP’li belediye başkanları ve vatandaşların ilgi gösterdiği açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, “Gençlerimiz ve çocuklarımız için spor alanlarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından üstü kapatılıp bakım ve yenileme çalışmalarıyla daha konforlu hale getirilen yüzme havuzu törenle hizmete girdi.

Tesisin açılış törenine CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, CHP PM Üyesi Canan Taşer, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Mudanya İlçe Başkanı Furkan Atalay ile muhtarlar, vatandaşlar ve kurslarda eğitim gören öğrenciler katıldı.

“SOSYAL ALANLARA İHTİYACIMIZ VAR”

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yenileme çalışmaları kapsamında havuz platformu, havalandırma ve ısıtma-soğutma sistemlerinin yenilendiğini, mutfak ve kafeterya bölümleri eklenip, havuzun üzeri kapatılarak dört mevsim kullanıma uygun hale getirildiğini söyledi. Sosyal alanların uzun yıllardır eksik kaldığını ve bu açığı kapatmaya yönelik projeler geliştirdiklerini anlatan Dalgıç, şöyle konuştu:

“Sağlıklı zihinler sosyalleşmeyle ortaya çıkar. Bu nedenle hobilerimizi geliştirebileceğimiz, spor yapabileceğimiz ve bir arada olabileceğimiz yerlere çok ihtiyaç var. Atıl durumdaki yüzme havuzunu, yenileyerek önce yaz kullanımına açtık, şimdi de kışın kullanılabilmesi için üzerini kapattık. Şu anda 500 üyemizin yanı sıra, çocuklarımızın, her yaştan insanımızın kullandığı bir havuz haline geldi. Gelen talepler üzerine hafta içi iki günü de sadece kadınlarımızın kullanımına ayırdık.”

Tesislerde müsabık yüzücüler yetiştirmek istediklerine de dikkat çeken Dalgıç, şöyle devam etti:

“Mudanya’nın sporuyla da var olması gerekiyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Yüzme branşımızı kurduk. Kadın sutopu takımımızı kuruyoruz. Mudanyalı gençlerimizin daha çok spor yapabileceği, kendilerini başka başka yerlerde tanımlayabileceği, hayatlarında birçok pencerelerin açılabileceği imkanlar sunmaya çalışıyoruz. Bunlar ancak el birliğiyle, dayanışmayla olabilir. Bu dayanışma da Mudanya'da fazlasıyla var. Bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum.”

BOZBEY’DEN ULAŞIM MÜJDELERİ

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise Mudanya’ya değer katan, sporu ve sağlıklı yaşamı teşvik eden yatırımların hayata geçtiğini vurguladı. Mudanya’nın körfez içinde bağlantılarının kurulmasının önemine dikkat çeken Bozbey, şöyle konuştu: “İki tane 150 kişilik tekne satın aldık. Bu yıl kendi gemilerimizle körfez içi deniz ulaşımını başlatacağız. Metrobüsle ilgili çalışmalara büyük bir hız verdik. Geçit Köprüsü’nün ihalesini bitirmek üzereyiz. Metrobüsü önümüzdeki yıl Mudanyalılar ile tanıştırmak ve buluşturmak istiyoruz. İstanbul’dan Mudanya aktarmalı Uludağ’a ulaşacak bir ulaşım sistemini oluşturmaya çalışıyoruz. Mudanya buradan çok büyük bir fayda sağlayacak. Güzelyalı Yat Limanı ile ilgili hukuki sürecin tamamlanmasının ardından orada da çalışmalara başlayacak ve Mudanya’ya yeni yat limanlarını kazandıracağız.”

“ÖNEMLİ BİR MERKEZ HALİNE GELECEK”

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP PM Üyesi Canan Taşer, CHP’li belediyelerin halkın her kesimini yaşamın içine dahil edecek projeler ürettiklerini, tesisin kısa sürede her yaştan vatandaşın faydalanabileceği bir sosyal merkez haline geleceğine inandıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Kötü alışkanlara itilen gençlerin spora, sosyal yaşamın ve toplumsal hayatın içine çekilmesinin önemine değinen CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP’li belediyelerin tüm engellemelere rağmen hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılarak havuzun resmi açılışı gerçekleştirildi. Kış dönemi kurslarına katılan öğrenciler ise sertifikalarını belediye başkanlarının elinden aldı.