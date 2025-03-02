Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, üniversitelerle iş birliği içerisinde Ramazan ayı boyunca “İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım” söyleşileri düzenleyecek. İlk program 4 Mart'ta Bursa Erkek Lisesi'nde başlayacak.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden Ramazan ayında "İftarda Buluşalım, İftarda Konuşalım" söyleşileri başlatıyor.

14 ilçede, toplam 48 pansiyonda, 3 bin 200 öğrenci ve alanında uzman 30 akademisyenin katılımıyla gerçekleştirilecek olan etkinlikler, gençlerin akademik gelişimlerinin yanı sıra manevi değerlerle buluşmalarına da olanak tanıyacak.

Ramazan ayı boyunca düzenlenecek söyleşilerde, lise öğrencileri, belirlenen konu başlıklarında uzman konuşmacılardan derinlemesine bilgi edinecek.

Alanında uzman ve gençler üzerinde olumlu etkileriyle tanınan isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek bu programlar, öğrencilere hem akademik hem de kişisel gelişim fırsatları sunacak. Öğrenciler, konuşmacılarla etkileşimde bulunarak, konuları daha yakından keşfetme ve fikir alışverişinde bulunma imkânı bulacaklar.

İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticilerinin de katılım göstereceği iftar programları, Ramazan ayının bereketini artıracak ve manevi bir atmosfer oluşturacak.

Akademisyenlerle öğrencilerin bir araya gelmesi, Ramazan’ın ruhunu yansıtarak öğrencilerin millî ve manevi değerlerle buluşmasına olanak tanıyacak.

Ramazan ayında gerçekleştirilecek bu söyleşiler, gençler için unutulmaz bir deneyim sunacak.

Bursa Erkek Lisesi'nde 4 Mart'ta başlayacak iftar programlarının sonuncusu 27 Mart'ta BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirilecek.