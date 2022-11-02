MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, son yıllarda unutulmaya yüz tutan geleneksel kültürün önemli bir parçası Karagöz-Hacivat oyununun geleceğe taşınması için hem Kültür ve Turizm hem de Millî Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, son yıllarda unutulmaya yüz tutan geleneksel kültürün önemli bir parçası Karagöz-Hacivat oyununun geleceğe taşınması için hem Kültür ve Turizm hem de Millî Eğitim Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, mobil teknolojilerin gelişimiyle birlikte sadece Ramazan eğlencelerine sıkıştırılıp, ışığını kaybeden geleneksel kültürümüzün bir parçası Karagöz oyunu için ilgili bakanlıkları ilave tedbir almaya çağırdı. Milletvekili Vahapoğlu, Türkistan’dan Anadolu’ya, Balkanlara kadim kültürümüzün miraslarından Hacivat-Karagöz Oyununun günümüzdeki durumunu, TBMM gündemine taşıdı. Karagöz oyununun sadece Bursa ve Türkiye’ye değil, bir Türk sanatı olarak bütün dünyaya mal olduğunu vurgulayan Milletvekili Vahapoğlu, TBMM kürsüsünden şu konuşmayı yaptı:

“Geleneksel mizah tiplemelerinin en önemlilerinden biri Karagöz oyunudur. Karagöz gölge oyununun sosyal ve kültürel olarak kalite şehri Bursa’mız ve ülkemiz açısından önemli bir yeri vardır. Evrensel miras olarak kabul edilen ve UNESCO’nun somut olmayan dünya kültür mirası listesinde yer alan Karagöz sanatının unutulmaması için özel tedbirler geliştirilmesi gerekmektedir. Karagöz oyununu yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve uluslararası sahada hak ettiği yeri bulması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nca ilave tedbirler alınması gerekmektedir.”

Konuyla ilgili genel kurulun sonrası bir açıklama yapan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, gelişen dijital teknolojiyle beraber değişen eğlence-oyun anlayışı karşısında geleneksel gölge oyununun ayakta kalmasının çok zor olduğunu ifade etti. Türkiye’de Batılı anlamda tiyatro kavramının Tanzimat ile birlikte tanındığını hatırlatan Vahapoğlu, “Tanzimat öncesi Türk toplumunun Türkistan’dan beri bildiği tiyatro, seyirlik oyun ya da temaşa sanatıdır. Bu sanatın en önemli parçası da sadece görselliğiyle değil doğaçlama yani söz sanatının icrasını gerektiren Hacivat-Karagöz olarak bildiğimiz oyundur” dedi.

Evliya Çelebi’nin Selçuklular döneminde yaşadığını öne sürdüğü Karagöz ve Hacivat tiplemesinin bir gölge oyunu olarak ilk kez Bursa’da perdelendiğini hatırlatan Milletvekili Vahapoğlu, “14. yüzyılda Sultan Orhan döneminde yaşadığı bilinen ve Karagöz-Hacivat’ın piri olarak kabul edilen Bursalı Şeyh Küşteri’den bugüne bu topraklarda asırlardır yaşattığımız kadim sanat dalımız, son yıllarda sadece Ramazan aylarına sıkıştırılmaya başlandı. Hatta Ramazan etkinliklerinde de eskisi gibi yer almıyor. Bu kıymetli kültür mirası her geçen gün ışığını yitiriyor. Karagöz’ümüzü dünyaya tanıtmak, Anadolu’muzun kültürel alaşımını bütün renkleriyle dünyaya anlatmak bir yana Karagöz’ümüzü, dijital oyunların bağımlısı haline gelen çocuklarımızla mutlaka buluşturmalıyız” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” sözlerini hatırlatan Milletvekili Vahapoğlu, “Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi bugün de geleceğin Türkiye’si için öngörülen kültür, millî köklere dayanan kültürdür. Bu nedenle hem Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy, hem de Millî Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer gibi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş bu önemli konuyu mutlaka dikkate alacaklardır” şeklinde konuştu.

Milletvekili Vahapoğlu, ayrıca geleneksel Karagöz oyununun ışıltısını yeniden canlandırmak ve kadim sanatımızı hak ettiği yere taşımak için Karagöz ve Kukla Oyunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşunu tamamlayan Bursa Uludağ Üniversitesi yönetimine de teşekkür etti.