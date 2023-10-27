Bursa merkezli 3 ilde fuhuş çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 2’si kadın 13 kişiyi yakalandı. Fuhuşa zorlanan 28 kadın polis ekiplerince kurtarılırken, şüphelilerin evlerinde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde fuhuş çetesine yönelik Bursa merkezli, İzmir ve Adana’da operasyon gerçekleştirildi.

200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda çete başı F.K ve suç ortakları adım adım takip edildi. 2’si kadın 13 şüpheliyi adreslerinde yakalayan polis ekipleri, şüphelilerin evlerinde yaptığı aramalarda ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda uyuşturucu madde, dijital meteryal, 450 dolar, 500 euro ve 9 bin lira para ele geçirdi.

Öte yandan fuhuşa zorlandığı iddia edilen 28 mağdur kadın polis ekiplerince kurtarılırken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, adliyeye sevk edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü operasyonların hız kesmeden devam edeceği bildirildi.