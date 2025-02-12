Bursa Mehter Takımı, Pakistan’ın Pencap eyaleti başkenti Lahor’da Başbakan Şahbaz Şerif ve Pencap Eyaleti Başbakanı Meryem Nawaz’ın huzurunda unutulmaz bir konser verdi.

Lahor Fortress Stadyumunda yapılan görkemli açılış törenlerinde konser veren Bursa Mehter Takımı, Pakistanlıların gönlünü fethetti.

09-23 Şubat 2025 tarihleri arasında yapılan Pakistan’ın en büyük Uluslararası Tarım ve Hayvancılık festivaline farklı ülkelerden yaklaşık 70 ekibin katıldığı ifade edildi. Kuveyt, Norveç, Slovakya, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden takımların yanı sıra Pakistan, İran, Türkiye ve Tacikistan’dan takımlar görkemli bir gösteride yürüdü.

Bursa Mehter Takımı Başkanı Mesut Özkeser; "Dost ve kardeş ülke Pakistan halkının Mehter takımımıza olan ilgisi ve sevgisi görülmeye değerdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in de festival komitesi aracılığı ile Mehter takımımızı takdir ederek selam ve sevgilerini göndermesi de ayrıca bizim için gurur kaynağı olmuştur. Bu vesile ile Pakistan ve Lahor’un tarihi ve turistik yerlerini görme fırsatı da bulmuş olduk. Bizleri davet eden tüm yetkililere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.