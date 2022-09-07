Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Gürsu Seyir Terası, yakında Bursa’yı kuşbakışı izlemek isteyen misafirlerini ağırlayacak.

Gürsu Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri olan Gürsu Seyir Terası, yakında Bursa’yı kuşbakışı izlemek isteyen misafirlerini ağırlayacak.

Gürsu Belediyesi’nin Katırlı Dağı yolu üzerinde, Bursa’ya nazır panoramik manzaraya hakim tepede oluşturduğu Gürsu Seyir Terası’nın inşası hızla ilerliyor. Gürsu’nun ve Bursa’nın güzelliğini panoramik olarak izleme olanağı sunacak “Gürsu Seyir Terası”, ilçenin doğasının kucak açtığı tepede, “Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi” nin de yer alacağı entegre bir tesis olarak hizmet verecek. Kuş cıvıltıları ve can dostlarının sıcaklığıyla doğanın tüm zenginlikleriyle hissedileceği Tesis, doğayla bütünleşmek, doğanın huzurunu ve ihtişamını yaşamak isteyenlerin buluşma noktası olacak.

“Bursa’mızın doğusundan tüm şehri panoramik olarak izleme olanağı sunacak olan Gürsu Seyir Terası’mız, doğanın içinde, kuş cıvıltıları eşliğinde çaylarını yudumlayacak misafirlerini muhteşem manzarasıyla ağırlayacak” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Gürsu’muzun gelişimine vizyon katacak projelerimizden biri olan Gürsu Seyir Terası’mızı da hayata geçirmiş olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizin ve Bursa’mızın güzelliğini kuşbakışı izleme olanağı sunan Tesis’imiz, hemen yanı başında oluşturduğumuz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi’mizle entegre olarak, tamamen doğayla bütünleşmiş bir atmosferde misafirlerini ağırlayacak. İnşallah yakında hizmete açacağımız Tesis’imize tüm doğa ve hayvan severleri bekliyoruz” dedi.

“Kuş sesleri ve can dostlarının sıcaklığıyla doğayı hissetme imkanı”

“Gürsu Seyir Terası” ve “Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi” olarak hizmet verecek olan Tesis bünyesinde; çeşitli kuş türlerinin ve sokak hayvanlarının barınması sağlanacak ve tedavileri yapılacak. “Şehir yaşamında açlıkla, susuzlukla savaşarak var olmaya çalışan sokak hayvanları için oluşturacağımız bu Tesis önemli bir ihtiyacı giderecek” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Işık, “Doğal yaşam koşullarından uzaklaşmış sokak hayvanlarının yaşamlarını devam ettirebilecekleri koşulları onlara sunmakla yükümlüyüz. Bu Tesisimizle inşallah sokak hayvanlarını her türlü yaşam imkanı sunulacak bir barınağa kavuşturmuş olacağız” dedi.

Gürsu Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle, Gürsu Belediyesi’ne tahsisi gerçekleştirilen alanda inşaatı devam eden Tesis bünyesinde yer alacak “Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi” nde, sahipsiz ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarının barınmaları sağlanacak. Hayvanların sağlık kontrollerinin de yapılacağı Tesis’te, hayvan severlerin ziyaretleri sırasında zaman geçirebilecekleri “Gürsu Seyir Terası” da muhteşem şehir manzarasıyla doğayı tüm zenginliğiyle yaşama imkanı sunacak.