Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyanın en büyük turizm fuarlarından ‘Londra World Travel Market’e (WTM 2024) katılarak şehrin turizmine yeni ufuklar açmak, dünyanın farklı bölgelerindeki turizm paydaşlarıyla ilişkilerini güçlendirmek ve Bursa’nın turizm pazarlarını çeşitlendirmek amacıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Sürdürülebilirlik temasının öne çıktığı WTM 2024’te yerini alan Bursa Büyükşehir Belediyesi, turizm alanında yaptığı çalışmaları dünyanın farklı bölgelerinden gelen sektör temsilcilerine anlattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen İngiltere’de bulunan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Yalçın Işıkyıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Pınar Işıkyıldız, Turizm ve Tanıtma Şube Müdürü Ercüment Yılmaz ve Sürdürülebilir Turizm Danışmanı Arzu Kutucu Özenen’den oluşan delegasyon, Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş’ı ziyaret etti. Heyet, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in davet ve işbirliği teklifini içeren mektubunu Büyükelçi Ertaş’a iletti.

Toplantıda, İngiltere ve Bursa arasındaki turizm ve kültürel işbirliği potansiyeli değerlendirildi. Londra’da, Bursa’nın tanıtımı hedefiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin planladığı faaliyetler için Büyükelçi Ertaş’tan destek sözü alındı. Görüşmede, kültürel diplomasi alanında belediyelerin önemine değinildi. Bursa’nın önümüzdeki dönemde en son teknolojiler ve uluslararası sergilerle bir üst seviyeye taşımayı hedeflediği kültür ve inanç turizmine dair ortak çalışmaların da ele alındığı görüşmede, sağlık turizminde Bursa imajının uluslararası alanda vurgulanması gerekliliğine değinildi.