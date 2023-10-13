Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen Bursa moda günlerinde tasarımcıların Bursa’da üretilen kumaşlardan tasarladığı koleksiyonlar Panorama 1326 Bursa FetihMüzesi’nde sergilendi.

Türk modacıların tasarımlarını dünyaya tanıtmak için 6 yıl önce başlatılan Bursa FashionWeek günlerinin 6’ıncısı Osmangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenledi. Türk 15 modacı tarafından tasarlanan koleksiyonlar bir defileyle moda severlere tanıtıldı. Modacı Yaşariye Doğan’ın öncülüğünde 6 yıl önce başlayan Bursa FashionWeek, görkemli açılışla başladı. Moda günleri çerçevesinde düzenlenen yarışmaya 15 tasarımcı eserleriyle katıldı.

Alanında uzman 13 jürinin oyladığı tasarımlarda Mine İnci’nin tasarımları birinci, Seven Uğur ikinci olurken, Nigar Haydari’nin tasarımları üçüncü oldu. Yarışmanın ardından Bulgaristan, Genç Tasarımcılar, Kazakistan, Ebru Kırcalı ve EmelyaŞehr-i Sultan Dönemi Defilesi düzenlendi. Defile ve yarışmadaki tasarımlar izleyenler tarafından tam not aldı. Moda günlerine katılan tasarımcılar böyle güzel bir etkinliği düzenlemesine vesile olan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ teşekkür etti.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde düzenlenen moda günlerinde moda tasarımcıları tarafından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Beytullah Seferler’e teşekkür plaketi verildi.