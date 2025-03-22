Aydın’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda Koç Ortaokulu voleybol takımı, gösterdiği üstün performansla Türkiye ikinciliği unvanını kazandı. Okul, finalde özel Doğa Koleji ile karşı karşıya geldi ve son seti sadece iki sayı farkla kaybederek şampiyonluğu elde etme şansını yitirdi.BURSA (İGFA) - Bursa Koç Ortaokulu, iki yıl arayla elde ettiği bu başarı ile voleyboldaki yeteneğini bir kez daha kanıtladı. 81 ilden 1000’in üzerinde okulun katıldığı zorlu müsabakalar, grup elemeleri ve yarı finallerin ardından finale yükselen Koç Ortaokulu, büyük bir mücadele sergileyerek finale kadar geldi.

Okul idarecisi İsa Gülşen, takımlarının gösterdiği performansla gurur duyduğunu ifade ederek, “Öğrencilerimizin azmi ve çalışmaları sayesinde bu başarıyı elde ettik. Gelecek yıl daha büyük hedeflerle yola çıkacağız” dedi. Voleybol takımının başantrenörü Taner Şahin ise, “Takımımızın disiplini ve birbirine olan güveni, bu başarıyı getiren en önemli etken oldu.” şeklinde konuştu.

Koç Ortaokulu Beden Eğitimi öğretmenlerinden Ünal Akgünel, katıldıkları turnuvada şampiyonluğu kaybetmelerine rağmen takımın özverili performansının gelecekteki başarılar için umut verdiğini ifade etti. Akgünel, turnuvaya hazırlık sürecinde sıkı bir çalışma düzeni benimsediklerini vurgulayarak, öğrencilerin gösterdiği azmin ve takım ruhunun önemine dikkat çekti. Öğrencilerin ilerleyen dönemlerde daha büyük başarılar elde edeceğine inandığını sözlerine ekledi.