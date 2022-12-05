Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Atatürk’ün mozolesine çelenk sunumunu yaptı. Ardından ise Bursa Kız Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Serap Erzen, şeref defterine "Bursa Kız Lisesi Mezunları olarak Ata’nın huzurunda bulunmaktan duydukları onur ve gurur" duydukları yazısını yazdı.

Yıldırım’da yeşil dönüşüm devam ediyor

Yıldırım’da yeşil dönüşüm devam ediyor

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