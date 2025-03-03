Bursa Kestel Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen Ramazan Sokağı, büyük bir coşkuyla açıldı. Açılışa AK Parti İl Başkan Yardımcıları, İlçe Başkanı ve yöneticileri, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

BURSA (İGFA) - Ramazan ayının ruhunu yaşatmak ve geleneksel kültürümüzü canlandırmak amacıyla kurulan Ramazan Sokağı, Kestel davulcularının manileriyle ziyaretçilerini karşıladı. Açılışta konuşan Kestel Belediye Başkanı Sn. Ferhat Erol, Ramazan’ın manevi atmosferini hep birlikte paylaşmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

“Ramazan, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın ve paylaşmanın ayıdır. Biz de Kestel Belediyesi olarak bu güzel ayın ruhunu yaşatmak, hemşehrilerimize keyifli bir Ramazan ortamı sunmak için Ramazan Sokağı’nı kurduk. Burada hem geleneksel tatlarımızı tadacak hem de Ramazan’ın manevi havasını birlikte soluyacağız. Tüm vatandaşlarımızı Ramazan Sokağı’na bekliyoruz.”

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Başkan Erol, stantları gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Program, meydanda kurulan otağda ney dinletisi ve ikramlarla devam etti.

Ramazan ayı boyunca Kestellilere nostaljik bir atmosfer sunacak olan Ramazan Sokağı, çeşitli etkinlikler, yöresel lezzetler ve geleneksel Ramazan eğlenceleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.